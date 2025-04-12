Канье Уэст захотел, чтобы его похороны длились неделю и с пришедших брали деньги

Рэпер Канье Уэст прописал четкие критерии своих похорон. В частности, он потребовал, чтобы его похороны длились не меньше недели. Об этом он написал в соцсети X.

«Забальзамируйте меня. Выставьте меня в доме моей мамы и позволяйте людям приходить ко мне», — написал рэпер.

Он также потребовал, чтобы со всех пришедших на прощание людей брали деньги, которые впоследствии нужно использовать для обустройства кварталов вокруг. Кроме того, Канье Уэст захотел, чтобы каждый день проходила десятичасовая служба.

11 апреля в Москве в храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). На церемонию пришли более тысячи человек. Вход на территорию храма временно закрывали из-за слишком большого числа желающих проститься с артистом.