Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:48, 12 апреля 2025Ценности

Канье Уэст прописал четкие критерии своих похорон

Канье Уэст захотел, чтобы его похороны длились неделю и с пришедших брали деньги
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Рэпер Канье Уэст прописал четкие критерии своих похорон. В частности, он потребовал, чтобы его похороны длились не меньше недели. Об этом он написал в соцсети X.

«Забальзамируйте меня. Выставьте меня в доме моей мамы и позволяйте людям приходить ко мне», — написал рэпер.

Он также потребовал, чтобы со всех пришедших на прощание людей брали деньги, которые впоследствии нужно использовать для обустройства кварталов вокруг. Кроме того, Канье Уэст захотел, чтобы каждый день проходила десятичасовая служба.

11 апреля в Москве в храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). На церемонию пришли более тысячи человек. Вход на территорию храма временно закрывали из-за слишком большого числа желающих проститься с артистом.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа суть переговоров США и России

    Иранские режиссеры получили тюремный срок за показ героини без хиджаба

    Во Франции оценили соотношение сил Путина и Трампа в переговорах

    Ретейлеры России начали снижать цены на фоне укрепления курса рубля

    Канье Уэст прописал четкие критерии своих похорон

    Украинские синхронистки отказались пожать руки россиянкам на Кубке мира

    В России предупредили Украину о последствиях продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетики

    Журналисту в прямом эфире села на голову птица

    Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта

    В России отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше