Китайский автомобиль поломался посреди шоссе

Shot: Китайский Geely сломался и встал посреди шоссе из-за блокировки колес

Китайский автомобиль Geely за четыре миллиона рублей едва не превратился в гроб на колесах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Семья приобрела Geely Monjaro в сентябре 2024 года и уже к концу года столкнулась с первыми поломками. Во время езды по трассе мимо подмосковных Мытищ у машины загорелись все ошибки на приборной панели, колеса автомобиля заблокировались и кроссовер встал посреди шоссе. Владелец позвонил в поддержку, но там ему не помогли, и пришлось вызывать эвакуатор.

Спустя четыре дня машина поехала сама собой, однако дилер не смог найти причину поломки. Владелец автомобиля отмечает, что подобные проблемы возникали еще несколько раз, после чего в марте автомобиль вышел из строя. Причин дилер найти так и не смог.

Ранее у внедорожников Geely Monjaro обнаружили проблему с подушками безопасности — они не срабатывают при столкновении. Владелица машины заявила, что ехала по трассе и на скорости 90 километров в час столкнулась с лосем. В результате передняя часть автомобиля смялась, а торпеду от удара буквально выдавило в салон. При этом, утверждает хозяйка авто, ни одна из подушек безопасности не сработала.