Лавров объяснил традицией отсутствие письменного отказа НАТО от расширения на восток

Лавров: СССР и РФ не закрепили отказ НАТО от расширения на восток из-за традиции

СССР, а затем Россия не закрепили в письменном виде отказ НАТО от расширения на восток в связи со старой традицией заключать сделки устно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума (ADF), его выступление транслируется на официальном сайте МИД России.

«В российской истории с 17-18-х веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что бывшее руководство НАТО не знало о подобных традициях. По словам министра, Североатлантический альянс «вообще следовало распустить после того, как прекратили существование СССР и Организация Варшавского договора».

В ходе выступления глава российского МИД также заявил, что НАТО является крупнейшим врагом самому себе.