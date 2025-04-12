Леопард напал на 13-летнюю девочку

В Индии леопард набросился на девочку, ехавшую на мотоцикле с отцом

В индийском штате Махараштра 13-летняя девочка пострадала в результате нападения леопарда. Об этом сообщает издание The Bridge Chronicle.

Леопард выскочил из леса и набросился на девочку, когда она ехала на мотоцикле вместе с отцом. Мужчине удалось ненадолго отогнать хищника, что позволило им скрыться. Затем им на помощь пришли окрестные жители, услышавшие крики.

Девочку доставили в больницу с глубокими ранами, которые оставили на ее ноге когти леопарда. Она в стабильном состоянии.

Ранее в Индии леопард растерзал фермера. Дикая кошка схватила мужчину и утащила в заросли.