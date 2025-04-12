Москвичам рассказали о погоде в выходные

Вильфанд: 12 и 13 апреля в Москве температура воздуха ожидается ниже нормы

В Москве в субботу и воскресенье, 12 и 13 апреля, температура воздуха будет ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что в субботу в столице прогнозируется температура на 3-3,5 градуса ниже нормы, а в воскресенье — на два. Ночью температура составит от 0 до минус 5 градусов. Дневные температуры будут колебаться в пределах плюс 1-7 градусов.

Также, по словам синоптика, в воскресенье ночью возможен небольшой снег.

11 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам резкое потепление. Он рассказал, что на следующей неделе может потеплеть до плюс 22 градусов, что соответствует значениям начала лета.