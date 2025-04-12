На Украине решили создать аналог ЗРК Patriot

Министр Сметанин: Украина работает над проектом по созданию аналога ЗРК Patriot

Украина работает над созданием аналога зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщил министр стратегической промышленности Герман Сметанин, передает РБК-Украина.

Он отметил, что на данный момент у Киева нет аналогов Patriot, но оборонная промышленность реализует соответствующий проект. По словам министра, Украина провела переговоры со странами, способными производить подобные установки.

«Америка имеет партнеров, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, по частичной локализации производства данных систем на территории Украины», — рассказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников передать Киеву десять систем Patriot. Кроме того, он подчеркнул, что страна нуждается в политических решениях со стороны партнеров.

После этого Германия заявила, что не может передать Украине дополнительную систему Patriot.