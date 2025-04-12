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10:46, 12 апреля 2025Бывший СССР

На Украине ускорили принятие решения о продлении военного положения и мобилизации

Продление военного положения на Украине рассмотрят 16-18 апреля
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украинский парламент рассмотрит вопрос о продлении военного положения и мобилизации уже на следующей неделе, 16-18 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, пишет «СтранаUA».

Сообщается, что военное положение на Украине действует до 9 мая. Его отмена открывает возможность для проведения выборов президента страны.

Принятие этого вопроса ускорили после выступления спикера украинского парламента Руслана Стефанчука. Он заявил, что Рада поддержит очередное продление военного положения на Украине после 9 мая.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук допустил отмену военного положения. По его словам, нет уверенности в том, что президент Украины Владимир Зеленский будет управлять страной в апреле.

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