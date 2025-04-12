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18:01, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

Песков высказался об отказе приглашать российского фотографа на вручение премии

Песков: Отзыв приглашения фотографу Терещенко противоречит здравому смыслу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Михаил Терещенко

Михаил Терещенко. Фото: Татьяна Босова / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении отозвать приглашение российскому фотокорреспонденту Михаилу Терещенко на церемонию вручения премии World Press Photo. Его слова приводит ТАСС.

По словам пескова, отказ приглашать российского фотографа противоречит здравому смыслу и духу журналистской солидарности.

Фотокорреспондент ТАСС Терещенко был приглашен в Амстердам на церемонию вручения премии World Press Photo. Однако за несколько недель до мероприятия организаторы сообщили об отзывы приглашения и объяснили это «возросшей напряженности на европейском континенте».

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