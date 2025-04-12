Песков высказался об отказе приглашать российского фотографа на вручение премии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о решении отозвать приглашение российскому фотокорреспонденту Михаилу Терещенко на церемонию вручения премии World Press Photo. Его слова приводит ТАСС.
По словам пескова, отказ приглашать российского фотографа противоречит здравому смыслу и духу журналистской солидарности.
Фотокорреспондент ТАСС Терещенко был приглашен в Амстердам на церемонию вручения премии World Press Photo. Однако за несколько недель до мероприятия организаторы сообщили об отзывы приглашения и объяснили это «возросшей напряженности на европейском континенте».