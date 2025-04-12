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10:37, 13 апреля 2025Путешествия

Россиянка побывала в Швеции и раскрыла секреты долголетия местных жителей

Алина Черненко

Фото: TT News Agency / Johan Nilsson via Reuters

Российская путешественница побывала в Швеции и раскрыла несколько секретов долголетия местных жителей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание автор публикации, — шведы никуда не спешат и ведут размеренный, спокойный образ жизни. «Просыпаются рано, но рабочий день заканчивается всегда вовремя — ровно в пять или в шесть, и никто не задерживается, не перерабатывает, так как шведы понимают, что между карьерой и личной жизнью должен быть баланс», — пояснила она.

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Вторая особенность, о которой рассказала россиянка, — забота шведов об экологии. По словам путешественницы, жители этой страны сортируют мусор, пользуются многоразовыми тканевыми или бумажными пакетами вместо пластиковых, ездят на велосипедах и электрокарах вместо бензиновых автомобилей, сдают на переработку батарейки, бутылки и другую тару. Благодаря этому они живут в благоприятных экологических условиях.

Блогерша также отметила, что шведы, как и большинство других европейцев, не ждут, пока у них что-то заболит, а регулярно проходят медобследования. «Они тратят на это достаточно много денег, так как считают здоровье самым важным», — подчеркнула автор.

Кроме того, россиянка рассказала, что шведы постоянно двигаются и много занимаются спортом даже в пожилом возрасте, а также уважают личное пространство и соблюдают порядок во всем.

«Люди разговаривают тихо даже в кафе или в общественном транспорте, в очередях никто не толкается и не спорит. Казалось бы, мелочи жизни, но все это снижает уровень стресса и тревожности в обществе», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Швеции и Норвегии и описала местных женщин фразой «нам есть чему поучиться». По ее словам, скандинавки отличаются естественной красотой, стройностью и умением выглядеть моложе своего возраста.

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