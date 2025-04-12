С Ренаты Литвиновой взыскали долг по коммунальным платежам

РИА Новости: Суд взыскал с Литвиновой задолженность по коммунальным платежам

Советскую и российскую актрису театра и кино, кинорежиссера и сценариста Ренату Литвинову обязали погасить задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Московский суд взыскал задолженность с артистки по иску газовой компании, который был подан в ноябре 2024 года. Сумма не раскрывается.

Ранее стало известно, что Литвинова выставила на продажу вещи более чем на шесть миллионов рублей. По информации Mash, актриса решила продать свои костюмы, юбки, брюки и другие предметы одежды.