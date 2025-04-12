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16:57, 12 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности биографии летчика сбитого F-16

26-летний летчик сбитого F-16 Иванов был трижды награжден орденами
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Погибшему во время боевого вылета летчику Военно-воздушных сил Украины Павлу Иванову было 26 лет, и он трижды был награжден орденами. Подробности биографии летчика сбитого F-16 стали известны Telegram-каналу «Воевода Вещает».

Сообщается, что основная профессия Иванова — летчик-штурмовик. С начала СВО он летал на Су-25 и получил три ордена, затем прошел обучение по управлению американскими истребителями F-16.

Ранее о гибели пилота во время боевого вылета сообщили Воздушные силы ВСУ. Российские военкоры считают, что F-16, который пилотировал Иванов, был сбит украинскими системами ПВО.

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