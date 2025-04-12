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08:33, 12 апреля 2025Россия

Стало известно о «перемалывании» штурмовиков ВСУ у госграницы

ТАСС: ВС России перемалывают штурмовиков ВСУ у госграницы в районе хутора Олешня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Российские военнослужащие «перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Олешня у государственной границы в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

При этом собеседник агентства отметил, что несмотря на колоссальные потери, ВСУ продолжают перебрасывать резервы на данный участок. «В основном это сводные десантно-штурмовые бригады ВСУ, личный состав которых перемалывается в районе государственной границы», — уточнил он.

Также в приграничных районах продолжается контрбатарейная борьба — российские подразделения уничтожают полевую артиллерию и РСЗО противника, чтобы обезопасить продвижение штурмовых отрядов на территории населенного пункта.

Ранее Минобороны России сообщало, что было нанесено поражение нескольким подразделениям ВСУ в приграничной Сумской — Курской области. Среди них — два штурмовых полка, четыре бригады теробороны и три десантно-штурмовых бригады.

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