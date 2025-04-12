ТАСС: ВС России перемалывают штурмовиков ВСУ у госграницы в районе хутора Олешня

Российские военнослужащие «перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Олешня у государственной границы в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

При этом собеседник агентства отметил, что несмотря на колоссальные потери, ВСУ продолжают перебрасывать резервы на данный участок. «В основном это сводные десантно-штурмовые бригады ВСУ, личный состав которых перемалывается в районе государственной границы», — уточнил он.

Также в приграничных районах продолжается контрбатарейная борьба — российские подразделения уничтожают полевую артиллерию и РСЗО противника, чтобы обезопасить продвижение штурмовых отрядов на территории населенного пункта.

Ранее Минобороны России сообщало, что было нанесено поражение нескольким подразделениям ВСУ в приграничной Сумской — Курской области. Среди них — два штурмовых полка, четыре бригады теробороны и три десантно-штурмовых бригады.