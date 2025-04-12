Тело подростка нашли на ж/д путях в Москве

РЕН ТВ: Тело подростка обнаружили на станции МЦК «Рижская»

Тело подростка обнаружили на железнодорожных путях в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам очевидцев, тело обнаружили на станции МЦД «Рижская». Предварительно, погиб несовершеннолетний.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний школьник выпал из окна квартиры с 16-го этажа и не выжил.

До этого сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна в торговом центре. Предположительно, девочка пошла на такой шаг, поскольку не хотела возвращаться в школу после весенних каникул.