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23:51, 12 апреля 2025Россия

Тело подростка нашли на ж/д путях в Москве

РЕН ТВ: Тело подростка обнаружили на станции МЦК «Рижская»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Тело подростка обнаружили на железнодорожных путях в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По словам очевидцев, тело обнаружили на станции МЦД «Рижская». Предварительно, погиб несовершеннолетний.

Ранее в Екатеринбурге 15-летний школьник выпал из окна квартиры с 16-го этажа и не выжил.

До этого сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна в торговом центре. Предположительно, девочка пошла на такой шаг, поскольку не хотела возвращаться в школу после весенних каникул.

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