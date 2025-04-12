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14:01, 12 апреля 2025Спорт

ЦСКА одержал победу над аутсайдером РПЛ

ЦСКА со счетом 2:0 победил «Оренбург» в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА одержал победу над «Оренбургом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге и завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей. Забитыми мячами отметились Иван Обляков и Секу Койта.

Благодаря победе ЦСКА догнал «Спартак» и «Зенит» по очкам (47) и занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны. «Оренбург» остается аутсайдером РПЛ. Команда с 14 очками располагается на последней 16-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 19 апреля дома сыграет с махачкалинским «Динамо». ЦСКА 20 апреля примет на своем поле самарские «Крылья Советов».

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