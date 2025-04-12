Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:47, 12 апреля 2025Путешествия

Туристов из России задержали в Тунисе за картонку на окне

Россиян задержали в Тунисе из-за картона вместо занавески в окне
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jihed Abidellaoui / Reuters

После освобождения из тюрьмы в Тунисе россиянин рассказал о причинах задержания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого мужчину.

По словам туриста, его вместе с другими путешественниками из его группы задержали за картонку, размещенную в окне вместо занавески. «Мы ничего не нарушали, никаких законов… И потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — сказал россиянин.

Он добавил, что кто-то из местных жителей посчитал такой поступок опасным и обратился в полицию, на основании чего группу туристов задержали.

Ранее самолет с россиянами, которые были освобождены в Тунисе после снятия подозрений в причастности к терроризму, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Задержанные в Тунисе 11 россиян находились в пяти пенитенциарных учреждениях ближневосточной страны. Целью их поездки было посещение поселения Хайдра, где расположены различные античные памятники.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    В ЛНР заявили об активном использовании ВСУ дронов украинского производства

    Мерц не стал отвечать на вопрос об отправке военных на Украину

    Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

    Эстония нашла на идущем в Россию танкере десятки нарушений

    Туристов из России задержали в Тунисе за картонку на окне

    Гашек пожаловался на угрозы от Дмитрия Медведева

    В Раде допустили уничтожение F-16 украинской ПВО

    Норвежская лыжница сожгла свой стартовый номер перед гонкой

    Украину уличили в разгуле принудительной проституции и педофилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше