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12:51, 12 апреля 2025Бывший СССР

Украинскую журналистку приговорили к пяти годам за съемку насильственной мобилизации

Журналистку на Украине осудили на 5 лет за съемку мобилизации у военкомата
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Черновцах (Украина) за съемку и публикацию видео насильственной мобилизации к пяти годам лишения свободы приговорили журналистку местных изданий. Соответствующее решение было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений, пишет издание «Страна.ua».

В тексте судебного решения сказано, что осужденная журналистка была задержана в августе 2024 года. По версии следствия, она сняла видео, на котором виден военный объект, что запрещено в условиях военного положения.

Адвокат подсудимой настаивал, что журналистка снимала не военкомат, координаты которого общеизвестны, а возможное нарушение прав человека. Видеоролик был опубликован в TikTok с подписью: «Спасаем парня». Он набрал 8400 просмотров и затем был удален.

Уточняется, что суд, помимо того что приговорил журналистку к лишению свободы с отбыванием в тюрьме, постановил конфисковать у осужденной ее мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что сотрудник украинского ТЦК (аналог военкомата) сбил велосипедиста на ходу, чтобы мобилизовать его на фронт. Инцидент произошел в Харькове и попал на камеры очевидцев.

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