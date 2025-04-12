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22:34, 12 апреля 2025Культура

Умер директор фильма «Москва слезам не верит»

Умер директор фильма «Москва слезам не верит» Богуславский
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Скончался директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский. Об этом сообщил его сын Александр Богуславский в беседе с ТАСС.

Уточняется, что Богуславский умер после продолжительной болезни.

11 ноября 2024 года на 95-м году жизни скончался российский бард Дмитрий Сухарев, автор песни «Александра» из фильма «Москва слезам не верит».

Ранее на 82-м году жизни умер российский актер и режиссер Владимир Меньшов. В конце июня 2021 года он заразился коронавирусом. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит».

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