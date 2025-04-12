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07:02, 12 апреля 2025Мир

В Польше пожалели об испорченных отношениях с Россией

Myśl Polska: Плохие отношения с Россией не на руку Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Польша испортила отношения с Россией для осуществления внутренних политических целей. Об этом пишет газета Myśl Polska.

В статье отмечается, что Польше невыгодны плохие отношения с Россией, которая является сверхдержавой. Ухудшение отношений между странами — это «показатель краха политической мысли» в Варшаве, считает издание.

В конце марта Польша выразила готовность ввести санкции против России. С аналогичным заявлением выступили власти Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии. Кроме того, они поддержали идею о том, чтобы активы России оставались замороженными до прекращения украинского конфликта.

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