Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:26, 12 апреля 2025Мир

В Польше тысячи людей вышли на митинг оппозиции

РИА Новости: В центре Варшавы проходит многотысячный митинг оппозиции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Тысячи людей вышли на митинг крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что многотысячный марш оппозиции проходит в центре Варшавы и приурочен к тысячелетию Польского королевства. Однако уточняется, что в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 мая, мероприятие имеет политический подтекст.

В качестве кандидата на выборах президента «Право и справедливость» выдвинула Кароля Навроцкого. По данным агентства, он также присутствует на сегодняшнем мероприятии.

Ранее Кароль Навроцкий заявил, что глубоко разочарован украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла еще один F-16 во время боевого вылета. Истребитель могли сбить собственные силы ПВО

    В Курской области рассказали о спасении икон из храма после атаки ВСУ

    Песков высказался об отказе приглашать российского фотографа на вручение премии

    Экс-футболиста Алиева задержали в Киеве

    Трамп передумал вводить пошлины на смартфоны

    Сотни россиян застряли в Таиланде

    Раскрыта личность невозмутимо встретившего смерть от дрона российского бойца

    Переговоры США и Ирана завершились

    Блогерша случайно села на опасное морское животное и час кричала от боли

    В России прокомментировали слова Гашека о русских корнях Гретцки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше