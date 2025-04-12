РИА Новости: В центре Варшавы проходит многотысячный митинг оппозиции

Тысячи людей вышли на митинг крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что многотысячный марш оппозиции проходит в центре Варшавы и приурочен к тысячелетию Польского королевства. Однако уточняется, что в преддверии президентских выборов, первый тур которых назначен на 18 мая, мероприятие имеет политический подтекст.

В качестве кандидата на выборах президента «Право и справедливость» выдвинула Кароля Навроцкого. По данным агентства, он также присутствует на сегодняшнем мероприятии.

Ранее Кароль Навроцкий заявил, что глубоко разочарован украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, польские фермеры и транспортные компании сталкиваются с неравной конкуренцией со стороны Украины.

