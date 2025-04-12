В России рыбаки на катере едва не оказались под большим контейнеровозом и попали на видео

Рыбаков из Владивостока на катере едва не затянуло под большой контейнеровоз

Рыбаков из Владивостока, которые плыли на небольшом катере, едва не затянуло под огромный контейнеровоз «Мария Сочи» между бухт Горностай и Кетовая. Об этом, публикуя кадры случившегося, пишет Telegram-канал Shot.

Контейнеровоз зацепил за якорь рыбацкий катер и стал тянуть судно под себя. Выяснилось, что рыбаки стояли на якоре в неположенном месте. Им удалось спастись в последний момент.

На кадрах видно, как рыбаки буквально отталкиваются руками от контейнеровоза. Они пытаются отдалиться от большого судна, но это получается у них с трудом.

Ранее сотни рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Рыбаки находились в 700 метрах от берега в районе села Лесной Сахалинской области. О начале разлома льда рыбаков предупредили с помощью ракетницы, часть рыбаков смогли выбраться самостоятельно.