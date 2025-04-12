В России рыбаки на катере едва не оказались под большим контейнеровозом и попали на видео

Рыбаков из Владивостока, которые плыли на небольшом катере, едва не затянуло под огромный контейнеровоз «Мария Сочи» между бухт Горностай и Кетовая. Об этом, публикуя кадры случившегося, пишет Telegram-канал Shot.
Контейнеровоз зацепил за якорь рыбацкий катер и стал тянуть судно под себя. Выяснилось, что рыбаки стояли на якоре в неположенном месте. Им удалось спастись в последний момент.
На кадрах видно, как рыбаки буквально отталкиваются руками от контейнеровоза. Они пытаются отдалиться от большого судна, но это получается у них с трудом.
Ранее сотни рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Охотском море. Рыбаки находились в 700 метрах от берега в районе села Лесной Сахалинской области. О начале разлома льда рыбаков предупредили с помощью ракетницы, часть рыбаков смогли выбраться самостоятельно.