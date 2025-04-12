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08:09, 12 апреля 2025Россия

В российском регионе иномарка врезалась в толпу пешеходов

В Нижегородской области автомобиль врезался в пешеходов, семь человек пострадали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: lya Moskovets / Globallookpress.com

В Нижегородской области автомобиль въехал в толпу пешеходов. Об этом сообщает областная полиция в Telegram.

Инцидент произошел в субботу, 12 апреля, около трех часов ночи в Балахнинском районе. По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки не справился с управлением во время поворота, выехал на обочину встречного движения и врезался в пешеходов.

В результате аварии пострадали семь человек, двоих госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве водитель Tоyota въехал в остановку общественного транспорта с людьми. Пострадала женщина.

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