В российском регионе приостановили движение поездов из-за повредившего пути беспилотника

Оперштаб Кубани заявил об остановке движения поездов из-за падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае приостановили движение поездов из-за того, что фрагменты упавшего беспилотника повредили контактные сети железнодорожных путей. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб Кубани.

Обломки дрона рухнули в районе станции Васюринской Динского района российского региона. Пострадавших нет, на место прибыли экстренные службы и аварийная бригада железнодорожников.

«Движение поездов на данном участке временно приостановлено. По состоянию на 07:00 задержан один пассажирский поезд», — заявили в оперштабе.

В ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число дронов — 18 — уничтожили над Курской областью, еще 13 — над Ростовской. По два БПЛА было перехвачено над Орловской и Белгородской областями и еще одни над Краснодарским краем.

