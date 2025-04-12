В США начали подавать дешевую китайскую икру с хот-догами и наггетсами

Bloomberg: В США начался икорный бум из-за поставок дешевой китайской икры

В США начался икорный бум из-за поставок дешевой китайской икры на рынки. В американских ресторанах начали подавать этот продукт с хот-догами и наггетсами, пишет агентство Bloomberg.

Шеф-повара объяснили, что икра по-прежнему воспринимается как дорогой и эксклюзивный продукт, эмоциональная реакция провоцирует посетителей заказывать больше и увеличивать общий чек.

Как рассказали агентству в ресторане The Modern, икра на хот-доге заставляет улыбнуться, а затем заказать вино. В Temple Bar подают «бугорки икры», когда продукт кладут на ладонь посетителя. Эта акция привлекла внимание пользователей соцсетей.

Китайская икра сочетает высокое качество и низкую цену, говорится в публикации. При этом продавцы стараются не указывать страну происхождения продукта, чтобы избежать предвзятости. Доля российской икры в США незначительна и попадает под санкционную политику.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года суммарные объемы поставок икры минтая из России в Китай могут увеличиться вдвое в сравнении с показателем за 2024-й и составить 1 тысячу тонн в физическом выражении.

