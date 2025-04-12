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07:30, 12 апреля 2025Мир

В США рассказали о «болевой точке» Трампа

NYT: Трамп продемонстрировал свою болевую точку в борьбе с КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Приняв решение о приостановке масштабных пошлин против торговых партнеров, американский президент Дональд Трамп показал Китаю, что имеет «болевую точку». Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается в статье, поступок Трампа говорит о том, что у него есть предел в готовности поступиться своими целями из-за экономических трудностей. Китай воспринимает это как уязвимость, поскольку имеет долгую историю целеустремленного воплощения в жизнь своей политики, несмотря на последствия, пишет издание.

Ранее Китай зеркально повысил импортные пошлины на товары из США до 125 процентов. В комитете по тарифам Госсовета КНР заявили, что крайне высокие пошлины Вашингтона на китайскую продукцию стали серьезным нарушением международных торгово-экономических правил, основных экономических законов и здравого смысла.

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