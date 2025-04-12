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14:13, 12 апреля 2025Мир

Вице-премьер Сербии отказался слушать команды ЕС

Вице-премьер Вулин: Сербия является свободной страной и не слушает команды от ЕС
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Александр Вулин

Александр Вулин . Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Сербия является свободной страной и не слушает команды от Европейского союза (ЕС). Таким образом вице-премьер страны Александр Вулин прокомментировал призыв еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос исключить его из нового сербского правительства, передает РИА Новости.

«Команд от кого-либо, в том числе от Европейского союза, в Сербии не слушают», — подчеркнул Вулин.

По словам вице-премьера, требование еврокомиссара указывает на то, что она «спутала свои полномочия с функциями оккупационного координатора Сербии». Вулин добавил, что только президент Сербии Александр Вучич может принимать решение о его членстве в новом правительстве.

О призыве ЕС убрать Вулина из нового сербского правительства стало известно 9 апреля. Спустя два дня Евросоюз предложил ввести санкции против вице-премьера за его поддержку России и критику стран Запада.

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