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23:53, 12 апреля 2025Бывший СССР

Военкор сообщил о ликвидации майора ВСУ при ударе по командному пункту в Сумской области

Военкор Котенок: Майор ВСУ Марина ликвидирован при ударе по командному пункту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил о ликвидации майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Марины при ударе российских военных по командному пункту в Сумской области.

По информации журналиста, офицер занимал должность командира роты 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Уничтожен во время недавнего удара по командному пункту в Сумской области», — уточнил Котенок.

Ранее стало известно, что Киев начал перебрасывать резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. ВСУ также наращивают оборонительный потенциал в Харьковской и Черниговской областях.

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