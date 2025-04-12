Военкор сообщил о ликвидации майора ВСУ при ударе по командному пункту в Сумской области

Военкор Котенок: Майор ВСУ Марина ликвидирован при ударе по командному пункту

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил о ликвидации майора Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Марины при ударе российских военных по командному пункту в Сумской области.

По информации журналиста, офицер занимал должность командира роты 704-го полка войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

«Уничтожен во время недавнего удара по командному пункту в Сумской области», — уточнил Котенок.

Ранее стало известно, что Киев начал перебрасывать резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. ВСУ также наращивают оборонительный потенциал в Харьковской и Черниговской областях.