Выступление Лаврова вызвало огромный ажиотаж в Турции

РИА: Выступление главы МИД Лаврова вызвало огромный ажиотаж на форуме в Анталье

Выступление главы российского МИД Сергея Лаврова вызвало огромный ажиотаж на дипломатическом форуме в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает корреспондент, на выступление главы российского дипведомства не смогли попасть все желающие. Те, кто хотел послушать Лаврова, начали собираться в выделенном зале конгресс-центра за 30 минут до начала пресс-конференции. Вскоре в помещении не осталось свободных стульев и места для стоявших зрителей. С этого момента желающих перестала пускать в зал охрана.

Выступая на Анталийском дипломатическом форуме (ADF) в Турции, министр иностранных дел России Сергей Лавров одобрил сравнение дипломатов с рок-звездами.

«Я думаю, что если есть главы государств, которые являются настоящими рок-звездами, то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть», — подчеркнул глава МИД.

Сергей Лавров прибыл в Турцию 11 апреля. В рамках Анталийского форума он встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, министром иностранных дел Судана Али Юсеф Шарифом и главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.