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08:12, 12 апреля 2025Россия

Жительница Курской области сообщила об атаках ВСУ по эвакуирующимся

РИА: ВСУ атаковали эвакуирующихся из Гуево Курской области кассетными снарядами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) били кассетными боеприпасами и дронами по мирным жителям, которые эвакуировались из Гуево. Об этом РИА Новости сообщила жительница Курской области.

«Мы начали выходить, село прошли, там надо было метров 300 пробежать. (...) Дрон заметил нас и на нас скинул [боеприпас]», — вспоминает она. По словам женщины, она успела прикрыться сумкой, а ее супруг получил ранение в легкое и не выжил.

8 апреля Минобороны России официально подтвердило освобождение курского села Гуево. Контроль над населенным пунктом вернули бойцы российской группировки войск «Север».

Ранее суд приговорил военнослужащего ВСУ Виталия Озимука к 15 годам колонии за террористический акт в Курской области. Было установлено, что он находился в населенных пунктах Олешня, Гоголевка, Казачья Локня Суджанского района, а также в селе Веселое Глушковского района, где препятствовал эвакуации мирных жителей, а также применял оружие против российских войск.

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