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06:31, 13 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Назван главный пострадавший от торговой войны США и Китая

Экономист Беляев: США пострадают от торговой войны сильнее, чем Китай
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

США могут сильнее пострадать от торговой войны с Китаем, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев. Он связал это с тем, что Китай является монополистом на рынке редкоземельных металлов.

«Пошлины в 125 и 145 процентов, которые Китай и США ввели друг против друга, являются запретительными и нанесут серьезный урон обеим странам. Они загнали себя в тупик, и теперь им нужно будет найти выход из ситуации так, чтобы не потерять лица», — сказал Беляев.

По его словам, дефицит торгового баланса США по отношению к Китаю составляет порядка 200 миллиардов долларов. Это значит, что, после введения пошлин, у Пекина появится избыточная продукция на эту сумму, которую куда-то нужно продать, но найти покупателя на такие объемы, как заметил экономист, непросто. Он добавил, что для страны важны и поставки из США, в частности, это электротехника, энергоресурсы, медицинская и измерительная аппаратура.

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«Также это обслуживание авиации. Китаю необходимо обслуживать американские самолеты, которые есть в его авиапарке. Но даже несмотря на все это, Пекин теряет меньше, чем Вашингтон, — уверен экономист. — Самое плохое для американцев — это редкоземельные металлы. На этом рынке Китай стал практически монополистом, сосредоточив у себя порядка 75 процентов от всех объемов. Заменить, купить где-то в другом месте эти металлы невозможно».

Кроме того, по оценке экономиста, запас прочности у экономики Китая несколько больше, чем у США. Это, по словам Беляева, связано с тем, что китайский рынок остается растущим и находится под жестким управлением государства.

Напомним, в совокупности с ранее введенными мерами пошлины США на китайские товары составляют 145 процентов. Китай в ответ на это ввел пошлины в 125 процентов.

Сообщалось также, что на фоне общей угрозы в виде политики Вашингтона руководство ЕС и Китай начали обсуждать способы противодействия политике США. В том числе речь идет о продажах китайских электрокаров в Европе и доступе европейских товаров на рынок КНР.

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