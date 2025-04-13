Депутат Рады Гончаренко обвинил власти Украины в провале мобилизации

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале обвинил власти Украины в провале всеобщей мобилизации.

Нардепа также возмутило требование замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игоря Швайки «закрыть ротики» и не обсуждать темы демобилизации и мобилизации в стране.

«Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?» — заявил Гончаренко. Он добавил, что служба в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) должна иметь конкретные сроки и не превращаться в рабство.

Ранее заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Палиса заявил, что к службе в ВСУ нужно привлекать всех, в том числе женщин. В качестве примера чиновник привел Израиль, где в армии наравне служат мужчины и женщины. Он отметил, что в армии «есть куча разной работы».