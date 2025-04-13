Глава РФПИ Дмитриев высказался о возможном возвращении турниров UFC в Россию

Глава РФПИ Дмитриев о возвращении турниров UFC в Россию: Возможно, скоро

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X высказался о возможном возвращении турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.

«Работаем над возобновлением мероприятий UFC в России. Возможно, скоро», — написал Дмитриев. Он приложил к посту видео выхода президента США Дональда Трампа на турнире UFC 314 и назвал его грандиозным.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «Трамп и Путин должны разобраться с этим», — заявил функционер.

Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».