Глава РФПИ Дмитриев высказался о возможном возвращении турниров UFC в Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X высказался о возможном возвращении турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Россию.
«Работаем над возобновлением мероприятий UFC в России. Возможно, скоро», — написал Дмитриев. Он приложил к посту видео выхода президента США Дональда Трампа на турнире UFC 314 и назвал его грандиозным.
Ранее глава UFC Дэйна Уайт назвал условие проведения турнира промоушена в России. «Трамп и Путин должны разобраться с этим», — заявил функционер.
Последний турнир UFC в России прошел в Москве в ноябре 2019 года. Он состоялся на «ЦСКА Арене».