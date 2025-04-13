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16:27, 13 апреля 2025Спорт

Гол Дзюбы позволил «Акрону» прервать трехматчевую серию поражений в РПЛ

Гол Артема Дзюбы позволил «Акрону» прервать трехматчевую серию поражений в РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Тольяттинский «Акрон» на своем поле обыграл воронежский «Факел» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 13 апреля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба.

«Акрон» прервал серию из трех поражений в РПЛ подряд. Команда набрала 28 очков и вышла на девятое место в чемпионате. «Факел» с 15 очками занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.

«Акрон» в следующем туре 19 апреля на своем поле примет московский «Спартак». «Факел» днем позже дома сыграет с «Ростовом».

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