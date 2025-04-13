Луганский боец проиграл нокаутом бой в UFC

Луганский боец Крылов проиграл нокаутом бой с американцем Рейесом в UFC

Луганский боец смешанных единоборств Никита Крылов по прозвищу Шахтер проиграл нокаутом бой с американцев Домиником Рейесом в рамках UFC-314, поединок проходил в Майами. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Бой завершился в первом раунде. Крылов пошел в атаку, однако пропустил удар и упал в нокаут. Это был первый поединок бойца из Луганска в качестве представителя России, до того он выступал без флага.

Ранее российский боец смешанного стиля (MMA) Умар Нурмагомедов рассказал, что принял вызов бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна. Он подчеркнул, что поединок должен пройти в октябре в Абу-Даби.