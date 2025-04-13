Пожар на электроподстанции в Оренбурге ликвидирован

МЧС: Пожар на электроподстанции в Оренбурге ликвидирован

Пожар на электроподстанции в Оренбурге ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвовали 20 человек и 7 единиц техники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что взрыв и сильный пожар возле Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) напугал жителей Оренбурга. Сначала люди услышали громкий хлопок, после чего в районе ТЭЦ появился столб черного дыма.

Позднее ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщило о ликвидации открытого горения.