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23:37, 13 апреля 2025Россия

Раскрыто число детей мигрантов в Петербурге

Минпросвещения: В Санкт-Петербурге насчитывается более 19 тысяч детей мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Санкт-Петербург занял третье место по числу детей-мигрантов. По данным Минпросвещения, сейчас в городе 19 622 ребенка школьного возраста, не владеющих или слабо владеющих русским языком, отмечает ТАСС.

По данным ведомства, это в два раза меньше, чем в Подмосковье (44 422), и в 1,5 раза меньше, чем в Москве (25 963).

Как заявили в Минпросвещения, в Москве есть шесть площадок для прохождения тестирования, а в Московской области и Санкт-Петербурге — 18. В Свердловской области находятся более 45 образовательных организаций, в которых дети мигрантов смогут пройти тестирование.

Ранее в России детей мигрантов начали тестировать перед приемом в школы на знание русского языка. Первые результаты новых правил депутаты обсудят в рамках работы Совета законодателей.

Тестирование детей иностранцев началось в России с 1 апреля. Оно будет проводиться на базе более чем 3170 образовательных площадок в 86 регионах. Больше всего таких площадок находится в Самарской и Ростовской областях.

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