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09:46, 13 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты возможные места строительства новой АЭС в одной постсоветской республике

Вторую АЭС в Белоруссии могут построить в Гродненской или Могилевской областях
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вторую атомную электростанцию (АЭС) в Белоруссии могут построить в Гродненской или в Могилевской областях. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

Уточняется, что в случае первого варианта предусматривается строительство дополнительного блока уже действующей в республике АЭС. При этом строительство в Могилевской области подразумевает строительство новой атомной станции, которая станет второй в республике.

Строительство реализовывается в рамках сотрудничества России и Белоруссии в ядерной сфере. Планирование должно завершиться к середине года.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск попросил Москву построить реактор и турбину для новой атомной электростанции во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что Белоруссия может построить АЭС сама, но в части компонентов понадобится российская помощь.

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