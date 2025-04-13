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16:42, 13 апреля 2025Мир

ЦРУ заявило о гибели советских солдат после встречи с НЛО

ЦРУ опубликовало отчет о гибели советских солдат после встречи с НЛО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: С. Дергунов / РИА Новости

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало отчет, согласно которому советские солдаты погибли после встречи с НЛО. Рассекреченный документ опубликован на сайте управления.

В досье со ссылкой на канадский еженедельник Weekly World News говорится, что ЦРУ после распада Советского Союза и отставки Михаила Горбачева в 1991 году получило множество материалов КГБ, в их числе 250-страничный файл о нападении НЛО на воинскую часть в Сибири.

Утверждается, что файл содержал не только документальные фотографии и чертежи, но и показания очевидцев событий. Согласно материалам, между 1989 и 1990 годами над воинской частью появился НЛО в форме тарелки, в него попала ракета класса «земля-воздух», объект упал недалеко от базы, и из него вышли пять небольших гуманоидов «с большими головами и большими черными глазами».

Согласно свидетельствам двух выживших солдат, пришельцы сблизились и «слились в один объект» овальной формы, который начал свистеть и светиться ярким белым светом. Через несколько секунд он стал ярче и вспыхнул. В этот момент 23 солдата, наблюдавшие за происходящим, превратились в каменные столбы.

В отчете утверждается, что останки НЛО и «окаменевших солдат» перевезли в секретный научно-исследовательский институт под Москвой. Представитель ЦРУ заявил, что если эта информация соответствует действительности, этот случай является чрезвычайно тревожным.

Официальных заявлений об инциденте в Сибири ранее не было. В качестве источника информации в отчете указана перепечатка публикации из газеты «Тернопольский вечерник» под заголовком «Космическая месть».

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