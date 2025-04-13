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18:42, 13 апреля 2025Россия

Украинские дроны атаковали трансформаторную подстанцию в российском поселке

Богомаз: ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в брянском поселке Суземка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские дроны-камикадзе атаковали трансформаторную подстанцию в поселке Суземка Суземского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, в результате террористических действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке частично было нарушено энергоснабжение потребителей. Подача электричества уже восстановлена и осуществляется в штатном режиме, добавил глава области.

12 апреля Богомаз сообщил, что житель Брянской области поднял с земли пакет со взрывчаткой, полученные им ранения оказались несовместимые с жизнью. Его супруга, которая находилась рядом, получила легкую контузию.

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