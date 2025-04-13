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15:39, 13 апреля 2025Мир

В Британии министр сдался полиции за использование телефона за рулем

Министр из Ричмонд-Хилла Хенди сдался полиции за использование телефона за рулем
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Daniel Leal-Olivas / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В Великобритании министр железнодорожного транспорта из Ричмонд-Хилла лорд Питер Хенди сдался полиции из-за использования телефона за рулем. Об этом сообщил The Guardian.

Удалось выяснить, что один из пассажиров заметил Хенди пишущим СМС за рулем двухэтажного старинного автобуса Routemaster в Лондоне и обратился в органы.

Хенди извинился за произошедшее, подчеркнув, что его решение было ошибочным. Предположительно, что во время поездки в поддержку благотворительной организации Railway Family он переписывался с другом по поводу теста на рак простаты.

«В прошлом месяце Питер Хенди пользовался телефоном за рулем. Он принес свои извинения за эту ошибку и обратился в полицию», — подчеркнул его представитель.

Правоохранители разъяснили, что дело было закрыто из‑за недостатка доказательств, однако позже возобновлено, поскольку лорд Хенди дал признательные показания. Ожидается, что он получит штраф и 6 баллов в свои водительские права (за 12 баллов документ отнимают).

Ранее стало известно, что в Нидерландах арестовали пьяного водителя с украинскими правами на имя экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

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