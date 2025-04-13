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17:13, 13 апреля 2025Мир

В Иране отвергли прямые переговоры с США

МИД Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения.

«Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны», — заявил иранский дипломат. Так в Иране прокомментировали возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной сделке.

Накануне в Омане завершился первый раунд непрямых переговоров США и Ирана. Посредником выступила принимающая сторона.

12 апреля начались непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана . СМИ сообщали, что стороны обсудили ослабление некоторых санкций в обмен на ее ограничение.

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