В Иране отвергли прямые переговоры с США

МИД Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США

Министерство иностранных дел (МИД) Ирана опроверг информацию о прямых переговорах с США. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи в эфире иранского телевидения.

«Эти слухи не оправданны. Они абсолютно безосновательны», — заявил иранский дипломат. Так в Иране прокомментировали возможность проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном по вопросам ядерной сделке.

Накануне в Омане завершился первый раунд непрямых переговоров США и Ирана. Посредником выступила принимающая сторона.

12 апреля начались непрямые переговоры между США и Ираном по ядерной программе Тегерана . СМИ сообщали, что стороны обсудили ослабление некоторых санкций в обмен на ее ограничение.