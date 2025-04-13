В Кремле назвали условие для встречи Путина и Трампа

Песков заявил, что встречу Путина и Трампа необходимо тщательно подготовить

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо тщательно подготовить. Такое условие он назвал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

Пресс-секретарь Путина уверен, что встреча лидеров рано или поздно состоится.

Песков отметил, что беседа президента России и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, прошедшая 11 апреля, является дополнительным шагом к встрече политиков.

«Очные переговоры президентов России и США непременно состоятся, когда придет время», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что встреча Путина и спецпосланника Трампа в Санкт-Петербурге продлилась более четырех часов.

Подчеркивалось, что основной темой переговоров Путина с Уиткоффом стало урегулирование конфликта на Украине.