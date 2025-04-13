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21:25, 13 апреля 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли планы Зеленского в отношении России

Депутат Дубинский: Зеленский хочет предложить Трампу затягивание конфликта с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить американскому лидеру Дональду Трампу альтернативный план по Украине. Об этом он написал в Telegram-канале

Дубинский раскрыл планы Зеленского в отношении России и подчеркнул, что тот стремится продолжить конфликт.

«При помощи Франции и Британии Зеленский предлагает Трампу продолжить войну — то есть, создает параллельный мирному проект, которым предлагает воспользоваться США, если у них не сложится с Росссией», — сказал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» по Украине. Она призналась, что государства, входящие в объединение, обладают разными мнениями по вопросу урегулирования украинского конфликта, из-за чего переговоры пока не дали результатов.

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