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15:48, 13 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на публикации о новом разделе мира

Депутат Новиков назвал сценарий нового раздела мира спорным и малореалистичным
Юлия Сычева

Фото: natanaelginting / freepik

Создание новой формы колониальной зависимости мира от небольшой группы стран является малореалистичным сценарием, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее издание Newsweek опубликовало карту мира, согласно которой многие страны мира могут быть в будущем поделены на сферы влияния между Россией, США и Китаем. По мнению авторов, в сферу влияния России может попасть вся Европа, включая Турцию и закавказские республики.

Новиков отметил, что подобные заголовки западной прессы являются средством привлечения внимания и таких малореалистичных сценариев будет озвучено еще немало. Что касается России, то она за свою историю сыграла колоссальную роль в крушении колониальных империй и продолжает выступать против идеи раздела мира на сферы влияния, указал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что Россия поддерживает объединение стран, готовых вместе развиваться и преодолевать мышление, которое предполагает решение вопроса с помощью войн. И Москва, и Пекин выступают за укрепление роли ООН и регулярно поднимают тему многополярного мира, отметил депутат.

«Я думаю, что все эти карты — это всего лишь досужие домыслы, попытка спроектировать будущее, исходя из того, что наиболее сильные страны будут проявлять свои агрессивные устремления. В данном случае и Пекин, и Москва правы, говоря о том, что речь нужно вести не о сферах влияния, а о гарантиях безопасности для всех», — добавил парламентарий.

Ранее немецкий политолог Александр Рар сообщил, что на фоне сближения России и США европейские страны начинают все больше идти в раскол, что грозит им самоизоляцией. Он пояснил, что сегодня Германия, Франция и Британия высказываются за милитаризацию и независимость от Вашингтона, то есть пытаются «наращивать мускулы».

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