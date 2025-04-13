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09:31, 13 апреля 2025Экономика

В России возросла стоимость приготовления пасхального кулича

«Руспродсоюз»: Стоимость приготовления кулича на Пасху возросла почти на 11 %
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В России средняя стоимость приготовления пасхального кулича возросла на 11 процентов почти за год и составила 234,3 рубля. Об этом сообщили ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

Специалисты организации допустили, что основной вклад в рост стоимости внесло сливочное масло. В «Руспродсоюзе» пояснили, что за основу для расчета взяли рецепт, в котором для приготовления выпечки на Пасху необходимо: 350 граммов муки, 170 миллилитров молока, два куриных яйца, 100 граммов сахара, 70 граммов сливочного масла, 100 граммов сухофруктов, а для глазури — два яичных белка и 100 граммов сахара.

Православные христиане в 2025 году будут праздновать Пасху 20 апреля.

Ранее стало известно, что в Тюменской области священники разрешили жителям освящать в Пасху «дубайские куличи».

Автором тренда на «дубайские куличи» стала кондитер из Челябинской области Екатерина Абрамова.

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