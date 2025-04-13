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16:17, 13 апреля 2025Экономика

Великобритания отменила импортные пошлины для 89 товаров

Великобритания отменила импортные пошлины для 89 товаров до июля 2027 года
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Peter Cade / Getty Images

Великобритания временно отменила импортные пошлины для 89 наименований товаров. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Работая совместно с представителями промышленной сферы, правительство решило приостановить пошлины на ввоз целого ряда товаров, чтобы снизить цены для бизнеса», — говорится в публикации. В частности, речь идет об импорте фруктовых соков, кокосового масла, макарон, специй, товаров для садоводства.

Уточняется, что такая мера будет действовать до июля 2027 года. По предварительным подсчетам, она позволит бизнесу сэкономить как минимум 17 миллионов фунтов стерлингов в год.

В начале апреля США утвердили повышение импортных пошлин для продукции из 185 стран. Решение затронуло в том числе ближайших союзников Вашингтона — ЕС, Канаду и Великобританию. Из-за агрессивной торгово-экономической политики Америки Европе спрогнозировали шок спроса.

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