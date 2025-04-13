Выигравший ЧМ в составе сборной России борец дисквалифицирован на шесть лет за допинг

Победитель чемпионата мира-2014 в составе сборной России борец вольного стиля Хетаг Цаболов дисквалифицирован на шесть лет. Об этом сообщает ТАСС.
Международное агентство по допинг-тестированию (ITA) уличило спортсмена в нарушении антидопинговых правил. Цаболов признан виновным в уклонении, отказе или неявке на сдачу допинг-пробы.
Нарушение было совершено 4 апреля 2024 года. Шестилетний срок дисквалификации отсчитывается с 28 июня того же года.
Цаболов представлял Россию на международных соревнованиях до 2021 года, после этого он сменил спортивное гражданство на сербское. Помимо победы на ЧМ-2014, спортсмен является серебряным и бронзовым призером мирового первенства.