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15:09, 13 апреля 2025Мир

Захарова возмутилась награждением посетившей Курскую область итальянской журналистки

Захарова: Награждение Баттистини — вакханалия и оскорбление памяти жертв нацизма
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Стефания Баттистини

Стефания Баттистини. Фото: Cecilia Fabiano / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини, посетившей территорию Курской области и снимавшей репортажи про Вооруженные силы Украины (ВСУ), премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В августе 2024 г. вместе с боевиками ВСУ на военной технике она проникла в оккупированную Суджу, где сняла ряд репортажей в духе гебельсовских роликов "Wochenschau", героизирующих вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков», — написала Захарова.

По ее словам, вся история с награждением журналистки является вакханалией и грубым и непростительным оскорблением памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, учитывая и то, что премия названа в честь итальянского священника, находившегося в концентрационном лагере, где, помимо итальянских охранников, надзирателями были и украинцы.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила дело в отношении Стефани Баттистини. Дело возбуждено по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы России») УК РФ. По данным следствия, сотрудники СМИ незаконно въехали на российскую территорию для проведения съемки в Судже.

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