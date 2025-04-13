Захарова: Награждение Баттистини — вакханалия и оскорбление памяти жертв нацизма

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала награждение итальянской журналистки Стефании Баттистини, посетившей территорию Курской области и снимавшей репортажи про Вооруженные силы Украины (ВСУ), премией Одоардо Фокерини «За свободу прессы 2025». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В августе 2024 г. вместе с боевиками ВСУ на военной технике она проникла в оккупированную Суджу, где сняла ряд репортажей в духе гебельсовских роликов "Wochenschau", героизирующих вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков», — написала Захарова.

По ее словам, вся история с награждением журналистки является вакханалией и грубым и непростительным оскорблением памяти жертв итальянского фашизма и германского нацизма, учитывая и то, что премия названа в честь итальянского священника, находившегося в концентрационном лагере, где, помимо итальянских охранников, надзирателями были и украинцы.

Ранее стало известно, что ФСБ возбудила дело в отношении Стефани Баттистини. Дело возбуждено по части 3 статьи 322 («Незаконное пересечение Государственной границы России») УК РФ. По данным следствия, сотрудники СМИ незаконно въехали на российскую территорию для проведения съемки в Судже.