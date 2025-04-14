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18:10, 14 апреля 2025Спорт

Банк «Зенит» захотел забрать Audi у Кержакова

Банк «Зенит» захотел забрать Audi у Кержакова через суд
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Кержаков

Александр Кержаков. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Банк «Зенит» захотел забрать автомобиль у бывшего футболиста одноименного клуба и сборной России Александра Кержакова. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Лебедева рассказала, что в декабре 2016-го банк предоставил Сергею Петухову кредит на 1,5 миллиона рублей для приобретения Audi Q3 с заключением договора залога на автомобиль. Однако мужчина плохо гасил кредит и в 2019-м задолженность взыскали, но обязательства перед банком не были исполнены. Долг составляет более 6,7 миллиона рублей, а залоговый автомобиль был продан Кержакову.

Теперь банк просит обратить взыскание на машину Кержакова в счет погашения задолженности Петухова с помощью продажи ее на публичных торгах. Также экс-футболиста принудят оплатить госпошлину в размере 30 тысяч рублей.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». Также он играл за швейцарский «Цюрих», испанскую «Севилью» и московское «Динамо». После завершения карьеры Кержаков занялся тренерской деятельностью и работал в казахстанском «Кайрате», сербском «Спартаке» из Субботицы, юношеской сборной России, а также «Томи», «Нижнем Новгороде» и кипрской «Кармиотиссе».

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