Стало известно о госпитализации Гарика Харламова

«СтарХит»: Харламова увезли в больницу со съемок из-за застрявшего наушника

Российского комика Гарика Харламова пришлось доставить в больницу прямо со съемок нового шоу из-за застрявшего в ухе микронаушника. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Отмечается, что юморист попытался вытащить наушник самостоятельно, однако у него ничего не вышло. Харламову пришлось обращаться за помощью к специалистам в медучреждении, рассказал источник издания.

«Харламов исполнял песню во время съемок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом, выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. (...) Думаю, там Гарика ждет процедура по выдуванию предмета из уха», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Харламов раскрыл имя, которое он бы никогда не дал своей дочери. По словам юмориста, он не назвал бы ее Ульяной из-за инициалов ребенка.