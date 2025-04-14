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14:49, 14 апреля 2025Силовые структуры

Бывшего депутата думы российского города освободили по УДО

В Свердловской области суд освободил по УДО экс-депутата Гордумы Кагилева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Свердловский областной суд подтвердил условно-досрочное освобождение (УДО) бывшего депутата городской думы Екатеринбурга Олега Кагилева. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

В начале 2025 года Первоуральский городской суд удовлетворил ходатайство Кагилева об УДО. До окончания срока наказания оставалось два года, один месяц и 11 дней. Прокурор хотел обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, но суд оставил постановление без изменений.

Кагилев был начальником Управления капительного строительства Свердловской области. По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2017 года он пообещал помочь компании «СтроймонтажУрал-2000» победить в торгах на выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса «Синегорец». Сумма контракта превышала 132 миллиона рублей. Взамен он попросил 5 процентов от суммы контракта, то есть 6,6 миллиона рублей.

Преступление успели предотвратить. В результате в марте 2020 года бывшего парламентария признали виновным по статьям 30, 290 («Покушение на получение взятки») УК РФ и приговорили к семи годам колонии строгого режима. В 2023 году неотбытую часть наказания заменили принудительными работами с удержанием 15 процентов заработной платы в доход государства.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил ходатайство об УДО актера Михаила Ефремова. Решение суда вступило в законную силу через 10 дней.

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